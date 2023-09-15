День міста Тернополя з наступного року відзначатимуть 15 серпня

На сесії Тернопільської міської ради прийнято рішення про встановлення нової дати святкування Дня міста – 15 серпня.

Як повідомили у міській раді, так вирішили, “враховуючи перехід з 1 вересня 2023 року на новоюліанський календар, з огляду на традицію щорічного святкування Дня міста Тернополя у день християнського свята Успіння Пресвятої Богородиці, що є храмовим празником”.

Попередньо серед громадськості було проведено опитування щодо перенесення дат.и відзначення Дня міста, яке тривало з 7 по 14 вересня. Участь у ньому могли взяти усі бажаючі. Згідно з результатами серед тих тернополян, які безпосередньо проголосували через систему «Електронних консультацій та опитувань», 58,2% тернополян підтримали перенесення дати з 28 серпня на 15 серпня, 41,8% громадян висловилися проти цієї пропозиції.

Відповідно до рішення сесії, буде проведено державну реєстрацію змін до Статуту Тернопільської міської територіальної громади в органах Міністерства юстиції України.