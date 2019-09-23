З початку цього року 4 709 мешканців Тернопільської області подали декларації про майновий стан до податкових органів, аби скористатися своїм правом на податкову знижку. Вони задекларували 62 млн грн витрат.

Порівняно з відповідним минулорічним періодом кількість декларантів зросла на 293 особи, а сума витрат збільшилась на 12 млн гривень.

Про це повідомляє Сектор комунікацій Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Більшість наших краян, а це 4 089 (87%) – подали декларації для отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання. Про сплату страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя заявили 542 декларанти. Сплата відсотків за іпотечними кредитами стала підставою для податкової знижки 44 мешканців області. Понесені витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей та витрати у зв’язку з переобладнанням транспортних засобів дали право на податкову знижку відповідно 19 та 8 декларантам. Ще четверо осіб задекларували витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла.

За насідками перерахунків цим громадянам нарахували до повернення 10,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб. Трохи більше 88 відсотків,а це 9,4 млн грн визначеної до відшкодування суми вже повернули декларантам.

Нагадуємо, що деклараційна кампанія триває з 1 січня по 1 травня звітного року. Проте громадяни, які бажають скористатися своїм правом на податкову знижку, можуть подати декларацію впродовж року.