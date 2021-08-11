У Тернополі багатодітним малозабезпеченим сім’ям виплатять грошову допомогу для підготовки дітей до навчального року.

Управління соціальної політики повідомляє, що 4 серпня було прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 803 «Деякі питання соціальної підтримки багатодітних малозабезпечених сімей», якою передбачено виплату одноразової грошової допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року в сумі 2000 гривень на кожну дитину, яка станом на 1 серпня 2021 року має вік 6-18 років (включно).

Виплата проводиться управлінням соціальної політики без звернення громадян за матеріалами справ, сім’ям, які станом на 1 серпня 2021 є одержувачами державної соціальної допомоги малозабезпеченої сім’ї з числа багатодітних сімей.

Управління соціальної політики до 16 серпня 2021 року подає заявку про потребу в бюджетних коштах, після чого буде здійснено фінансування та проведена виплата.

Додаткову інформацію та консультації можна отримати за номерами телефонів: (0352) 23-66-03, (0352) 23-66-04, (067) 398-45-37.