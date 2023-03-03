Безробітні жителі Тернопільщини з малозабезпечених сімей можуть отримати 100 тисяч гривень на власну справу.

Цьогоріч відновлено державну програму «Рука допомоги», учасники якої – непрацюючі малозабезпечені, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям і зареєстровані як безробітні. Вони зможуть оформити на трирічний термін кредит на відкриття та розвиток бізнесу. Максимальна сума допомоги складає 100,5 тисячі гривень (до 15 мінімальних зарплат на початок 2023 року).

Ці кошти надаються у безготівковій формі і можуть використовуватися тільки для оплати рахунків на придбання необхідного для заснування власної справи обладнання і матеріалів. Через три роки підприємницької діяльності допомогу потрібно повернути. Але сума, що повертається, зменшується на розмір сплачених за три роки податків та єдиного соціального внеску.

Повертати кошти державі не потрібно, якщо сума сплачених податків перевищила суму наданої фінансової допомоги, або якщо підприємець працевлаштує у перший рік своєї роботи ще двох безробітних членів малозабезпечених сімей за направленнями центру зайнятості.

Свої заявки Ви зможете залишити у місцевому підрозділі служби зайнятості. Детальніше про програму за посиланням.

За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) або у відділ активних програм зайнятості управління реалізації політики зайнятості Тернопільського обласного центру зайнятості за тел.: (0352) 52-55-57.