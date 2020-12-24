На базі інтернатів області планують створити ліцеї. Про це повідомила начальниця управління освіти і науки Ольга Хома. Ліцеї створюватимуть на базі інтернатних закладів, що мають відповідні кабінети, гуртожитки, де зможуть мешкати діти з відділених населених пунктів.

Ліцеї повинні розпочати роботу до 2024 року. Упродовж цього періоду реалізовуватиметься реформа деінституалізації: дітей з інтернатів влаштують у родини. Там працюватимуть також інклюзивні класи.

«Відповідно до закону про середню освіту, мають розпочати роботу ліцеї в підпорядкуванні облрад і міст обласного значення, кількість населення в яких перевищує 50 тисяч. На Тернопільщині триває процес реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. Депутати обласної ради прийняли 5 рішень щодо трансформації інтернатних закладів. Згідно з рішенням сесії, Новосільський обласний спеціальний навчально-виховний комплекс перейменовано на Новосільську спеціальну школу та Тернопільську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат І-ІІІ ступенів перейменовано на Тернопільську спеціальну школу. Також депутати проголосували за перетворення Бережанської обласної комунальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням трудового навчання в Бережанський ліцей та затвердження його статуту, перетворення Збаразької санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів в Збаразький ліцей і перетворення Теребовлянського навчально-виховного комплексу в Теребовлянський профільний ліцей», – зазначила Ольга Хома.

Додамо, ліцеї у Бережанах, Збаражі і Теребовлі запрацюють у 2021 році. Від цих закладів вимагатимуть максимально хороших результатів.