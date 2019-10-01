У соціальному магазині «Одежина» – ажіотаж. Чимало потребуючих людей приходить за одягом і взуттям для нового сезону. Відтак гардероб постійно потребує поповнення.

Соціальний магазин «Одежина» у Тернополі працює понеділка по середу: з десятої до сімнадцятої за адресою – вул. 15 Квітня 3, – зазначає засновниця проекту Яна Шкуратова. За її словами, останнім часом кількість відвідувачів магазину зросла.

«За 2 дні до нас звернулись близько 50 соціально вразливих сім’ї – всі вони змогли вибрати щось необхідне для себе. Знаємо, що до нас завжди прийдуть десятки сімей щоб отримати допомогу. Ми чекаємо Вас з понеділка по середу з 10.00 до 17.00, за адресою: м. Тернопіль, вул. 15 Квітня 3. Щира подяка всім нашим дорогоцінним бджілкам-трудівницям – волонтерам, які жертвують своїм часом та силами і допомагають в нашому проекті чим можуть».

Пожертвувати речі для благодійного проекту «Одежина» можуть всі охочі. Для цього необхідно звернутися за адресою – вул. 15 Квітня 3 або залишити їх у контейнерах.

Софія Романська