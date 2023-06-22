На Бережанщині нетверезий водій пропонував поліцейським неправомірну вигоду.

Транспортний засіб зупинили працівники групи реагування патрульної поліції . Причина зупинки – порушення правил дорожнього руху.

Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти на місці тест за допомогою приладу «Драгер». Останній показав, що в крові чоловіка рівень алкоголю перевищує дозволені межі, а саме 1,42 проміле.

При складенні протоколу про вчинення адміністративного правопорушення водій пропонував правоохоронцям неправомірну вигоду – 200 доларів США.

Поліцейські повідомили про цей факт на лінію «102». Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Також поліцейські склали на порушника протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.