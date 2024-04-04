На Тернопільщині жителя Збаража засудили за пересилання відеопорнографії знайомій. Чоловік звантажив з інтернету та надіслав чотири відеоролики жінці, які вона переглянула.

Суд призначив обвинуваченому умовне покарання та конфіскував в нього телефон, на який він завантажував порно, повідомляє Zaxid.net.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що житель Збаразької громади в період з 2 по 8 січня 2024 року, перебуваючи вдома, завантажив на свій мобільний телефон чотири порно відеозаписи. Ці ролики чоловік зберігав на мобільному. 8 січня приблизно о 14:46 обвинувачений переслав в Telegram три відео своїй знайомій, які вона переглянула. Під час дослідження експерти дійшли висновку, що ці ролики належать до порнографічної продукції.

На цьому чоловік не зупинився і продовжив надсилати порно жінці. «13 січня 2024 року обвинувачений, перебуваючи вдома, завантажив два порноролики. Того ж дня в обідню пору він переслав їх своїй знайомій, які остання переглянула», – йдеться у вироку Збаразького районного суду від 13 березня.

Чоловік в суді визнав свою провину, щиро розкаявся. Він разом з прокурором підписав угоду про визнання винуватості. Суддя визнав чоловіка винним у розповсюдженні продукції порнографічного характеру і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на три роки. Однак зважаючи на те, що чоловік допомагав слідству і визнав свою провину, замінив покарання на однорічний умовний термін. Окрім того, в жителя Збаразької громади конфіскували телефон, щоб він не міг більше завантажувати такі відео. На вирок суду може бути подана апеляційна скарга.