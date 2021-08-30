Давній конфлікт між двома жінками завершися у суді. Зі слів обвинуваченої, у 20-х числах січня цього року вона пішла до старости села з проханням, аби та вплинула на сусідку.

«Ще влітку мій син бавився на батуті й, можливо, занадто галасував. Сусідка розкричалася на нього, а потім підійшла та зірвала з шиї срібний ланцюжок», – пожалілася багатодітна матір.

У цей момент, ніби в казці, на порозі кабінету з’явилася та сама сусідка. Жінка категорично заперечила крадіжку та ще й порадила скаржниці краще виховувати дітей. У відповідь матір сімох (!) дітей дала гучного ляпаса опонентці й гордо вийшла з установи. Про це пише тижневик “Номер один“.

Утім потерпіла не збиралася мовчки ковтати образу, а звернулась із заявою до поліції. За фактом побоїв та мордування, точніше, умисного нанесення удару, що завдав фізичного болю, хоча не спричинив тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 126 КК України), було порушено кримінальне провадження. І хоча потерпіла вимагала для своєї кривдниці найсуворішого покарання, Чортківський районний суд вирішив, що 510 грн. штрафу до глибини кишені дозволить обвинуваченій відчути тяжкість скоєного.

І справді, нікому не дозволено принижувати та ображати інших. Водночас питається: якщо сусідка відібрала у дитини прикрасу, чому багатодітна мати сама не звернулася до поліції? Чи не міг хлопчина випадково загубити його? Зрештою, чи насправді був той ланцюжок?