Тернополяни пишаються своїм містом, вважають його комфортним для проживання, відпочинку і туризму.

Про це свідчать дані опитування проведені у лютому соціологічною групою «Рейтинг».

– Патріотизм тернополян є досить великим, – розповів Олексій Антипович, керівник соціологічної групи «Рейтинг». – 91% опитаних вважають місто комфортним для туризму, 82% – для проживання, 75% – для відпочинку. 44% вважають Тернопіль комфортним для роботи, і майже стільки ж у цьому питанні дотримується протилежної думки. Абсолютна більшість мешканців – 94% – пишаються тим, що проживають у Тернополі. Цей показник ми започаткували років 10 тому, аналізуючи місцевий патріотизм. Скажу, що він з року в рік зростає. До 94% дійшов у Тернополі, далі вже немає куди, хіба до 99%, це дуже високий показник, зрештою кожен регіон, кожне місто підтягується до таких великих показників.

Цікаво також, що близько 40% опитаних тернополян зазначили, що проживають з дітьми різного віку. 41% стверджують, що проживають у Тернополі з народження, 43% – проживають у місті більше 10 років, 8% – від 5 до 10 років, 6% – менше 5 років. 87% тернополян вказали, що проживають у власному житлі, 13% – в орендованому. Останніх найбільше серед наймолодшої вікової категорії та тих, хто проживає у Тернополі менше 10 років.

Таке соціологічне дослідження група «Рейтинг» провела у трьох містах: Тернополі, Львові та Івано-Франківську. У Тернополі впродовж 5-11 лютого опитали 800 респондентів віком від 18-ти років. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 3,5%.

Ольга Трач