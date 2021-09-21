Початок роботи системи централізованого теплопостачання залежить від температури зовнішнього повітря. Якщо вона упродовж трьох днів є нижчою, ніж вісім градусів тепла, то органи місцевого самоврядування приймають рішення про початок опалювального сезону. До того часу все вже має бути готове до подачі тепла у помешкання.

Фахівці повідомляють, що як область, так і місто до нового опалювального сезону готові.

– Станом на 16 вересня 90% підприємств житлово-комунального господарства готові до роботи в осінньо-зимовий період, – розповів Володимир Харченко, директор департаменту архітектури, містобудування, ЖКГ та енергозбереження ТОДА. – Із 1296 котелень готові до роботи 1158, проведені капітальні ремонти і реконструкції 26 котелень, замінено 28 котлів. Підготовлено 296 кілометрів тепломереж, замінено понад 3,5 кілометри тепломереж, підготовлені 43 центральні теплові пункти, створено запасів вугілля у кількості 2145 тон. Вже підготовлені 1210 об’єктів соціальної сфери: 458 садочків, 699 із 715 закладів освіти, 53 заклади охорони здоров’я. До початку опалювального сезону будь готові всі об’єкти.

Тернопіль до початку сезону опалення готовий повністю.

– Наше підприємство подає тепло у 844 будинки міста, – каже Михайло Горбаль начальник виробничо-технічного відділу КП «Тернопільміськтеплокомуненерго». У нас є 41 котельня та паливна, з яких цього року повністю реконструювали 6 котелень. У котельні, що на вулиці Франка, 16 замінили старі зношені котли на нові. Коефіцієнт корисної дії старих котлів був 85-86%, а нових – 92-93%. Встановили частотні модулятори на циркуляційні насоси, що дозволить зекономити електроенергію. Також модернізували котельні на вулицях Галицькій, Багатій, Живова, Дружби.