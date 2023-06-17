“Чи дитина їла, чи він там живий…”: мати звільненого з полону бійця розповіла про пережите

Під час чергового обміну полоненими додому повернулися 95 українських захисників.

Про це повідомляють на сторінці Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в соцмережі. Серед них є четверо військовослужбовців з Тернопільщини. А саме Павло Базар, Микола Гавришко, Ростислав Головченко та Назар Драбик.

Мама Назара Драбика Галина телефоном розповіла Суспільному, що син рік і два місяці був у полоні. Востаннє вона розмовляла з ним у березні 2022 року. 8 березня Назар разом з тато пішов у військкомат, хоч до того в армії не служив, працював будівельником. А в квітні Галина Драбик дізналася, що син потрапив у полон під Авдіївкою.

“15 квітня він потрапив у полон, а 16 числа про це з’явилося відео, мені скинули. Потім мені прийшло сповіщення, що він безвісти зниклий. За деякий час Червоний Хрест підтвердив, що він знаходиться в полоні”.

Коли в неділю Галині повідомили, що її син повернувся з полону, то, каже, були емоції, які важко описати.

“Я плакала і чоловік плакав – це дійсно радість. Подзвонили родині – всі плакали. Богу дякували, то такі емоції, що не можу передати. Цей рік мене так побив… Коли я лягала, вставала, навіть ложку того супу їла, все він мені був на думці: чи та дитина бідна їла, чи він там живий… Казав, дуже холодно було. Розповідав, що постійно торочили йому, що Запоріжжя росіяни вже взяли, Одесу взяли, Херсон взяли, що Київ уже беруть і йдуть на Львів, а за Тернопіль то й мови нема”.