Чоловік впав з вагону і загинув: трагедія на Тернопільщині

На Тернопільщині внаслідок падіння із залізничного вагону загинув працівник.

24 серпня у селищі міського типу Скала-Подільська Чортківського району на залізничному відгрузі під час завантаження зерна у вагон загинув 38-річний слюсар-ремонтник приватного підприємства.

Про це повідомляє сайт 0352.ua.

За попередньою інформацією, працівник виконував роботи пов’язані з подачею зерна у залізничний вагон. Присівши, чоловік втратив рівновагу та впав із вагону вниз на бетонне покриття, внаслідок чого отримав травми несумісні з життям.