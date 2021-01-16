Пункт обігріву запрацював у тернопільському парку ім. Тараса Шевченка. Там чергує двоє рятувальників та представники Червоного Хреста. Вони готові надати допомогу постраждалим від переохолодження.

Пункт обігріву забезпечений електроенергією, їжею, гарячим чаєм, а також засобами дезінфекції, медичною аптечкою та безконтактним термометром, – повідомила речниця державної служби з надзвичайних ситуацій Ірина Крупа. Працює пункт обігріву цілодобово.

«Відповідно до рішення місцевої комісії з ТЕБ та НС Тернопільської міської ради, та наказу Управління ДСНС України у Тернопільській області рятувальники розгорнули в парку ім. Шевченка по вул. Білецькій, пересувний пункт обігріву на базі автомобіля КАМАЗ-4310 МШ з причепом ПШ. В автомобілі чергує двоє рятувальників, та представники Червоного Хреста, які при потребі, можуть надати постраждалим від переохолодження домедичну допомогу».

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, протягом доби на Тернопільщині можливі снігопади, хуртовини, а температурні показники знижуватимуться до десяти градусів морозу.