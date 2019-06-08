Через аномальні опади аграрії Тернопільщини можуть втратити частину врожаю.

Тільки у травні на Тернопільщині випало дві місячні норми опадів, повідомила метеоролог Оксана Озимків. Відтак запаси вологи в ґрунті значно перевищують норму. Синоптики припускають, це може призвести до гниття кореневих систем.

«У квітні цього року випала дуже велика кількість опадів, у деяких районах нашої області – до чотириста відсотків декадної норми. Внаслідок цього запаси вологи почали перевищувати норму. У травні також спостерігалися опади, що удвічі перевищували норму», – зазначила Оксана Озимків. За словами синоптиків, у червні також часто дощитиме. Періодично далі можливі зливи, грози та град. Це може загрожувати майбутньому врожаю.

Втім, у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації переконані, поки що хвилюватися рано. Теперішні дощі критичної шкоди сільському господарству не приносять. Ґрунти постійно зволожуються і це сприяє швидкому росту окремих культур. Якщо до липня ситуація стабілізується, то аграрії зберуть гарний врожай. Часті зливи найбільш небезпечні у жнива.

«Поки що значних наслідків від дощів в нашій області немає. Травневі дощі приносять і користь для деяких сільськогосподарських культур. Оскільки їм більше загрожує посуха. Проте часті дощі, які спостерігаються в травні, заважать обробітку культур, захисту їх від бур’янів, шкідників, хвороб», – зауважив на колегії ОДА директор департаменту агропромислового розвитку ОДА Володимир Стахів.

Внаслідок злив найбільше потерпів Бережанський район. Дощі пошкодили посіви на площі 560 га. Місцеві аграрії втратили значні площі соняшнику, ярих зернових, кукурудзи та сої.

Софія Романська