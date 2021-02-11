Через снігопад та суттєве похолодання деякі школи Тернопільщини на кілька днів перейшли на дистанційне навчання. Наразі відомо про 15 навчальних закладів.

Про це виданню Терміново повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома.

Так, навчання онлайн розпочали 2 школи у Нараївській ОТГ Тернопільського району, 2 – у Кременецькій, 4 – у Монастириській, 7 – у Шумській. Є й такі заклади, які перейшли на дистанційний режим роботи на початку тижня і вже відновили навчання.

Складна ситуація у віддалених селах

– У багатьох районах через снігопади школярам важко добиратися. У горбистих місцевостях шкільні автобуси взагалі не можуть виїхати, – розповідає Ольга Хома. – Приміром, сьогодні я їздила у Вишнівецьку громаду – це центральна траса. Техніка там працює, але просто не встигає все розгортати, бо снігом далі замітає. У віддалених селах ситуація ще складніша. Навчання у школах області відновлять, як тільки припиниться снігопад і розгорнуть дороги. Наразі йдеться орієнтовно про два дні дистанційної освіти – 11-12 лютого.

– Загалом директори шкіл приймають рішення на місцях, якщо бачать, що велика кількість дітей не з’явилася через погіршення погоди та труднощі з добиранням, – каже головна освітянка області. Ольга Хома додає, що зараз на Тернопільщині немає шкіл, які перейшли на дистанційне навчання через COVID-19, адже ситуація із захворюваністю у порівнянні з січнем покращилася. Нагадаємо, станом не середину січня цього року, згідно з даними обласного управління освіти, у області захворіли понад 60 педагогічних працівників і понад 50 учнів. Зараз кількість хворих школярів та вчителів незначна, стверджує Хома.

Йти до школи чи ні – на розсуд батьків

У Тернополі навчання у школах триває у звичному режимі. Наразі потреби закривати навчальні заклади немає, запевнила Терміново начальниця міського управління освіти і науки Ольга Похиляк.

– Проте якщо дітям важко добиратися до школи, то вони, на розсуд батьків, можуть залишатися вдома. І це вважатиметься поважною причиною, – каже вона. – Ми сьогодні зробили опитування директорів шкіл, які повідомили, що практично всі діти прийшли на уроки, тому проблем немає.

Ольга Похиляк визнає, що батьки скаржаться на труднощі з добирання школярів громадським транспортом. Проте зазначає, що більшість дітей вчаться у школах, які закріплені за мікрорайонами, де вони живуть. Відтак до навчальних закладів їм недалеко. Винятки – школа №3 та Українська гімназія, де вчаться діти з різних куточків міста.

Щодо захворюваності на COVID-19 серед школярів та педагогів, то ситуація у Тернополі стабільна.

– Тільки два класи серед усіх тернопільських шкіл на ізоляції, де хтось з дітей захворів. Вчителі теж не хворіють, – зауважує Ольга Похиляк. – От я спілкувалася з Івано-франківськими колегами, там критична ситуація. Багато класів на самоізоляції, хворіють вчителі, два директори важкохворі.