Учора тернопільські абітурієнти складали онлайн пробне ЗНО з української мови та літератури.

Брати участь у тестуванні могли всі охочі школярі. За ініціативи інноваційного освітнього центру, пробне ЗНО вирішили зробити доступним в онлайні.

Епідемія COVID-19 змушує школярів залишатися вдома, відтак доступне пробне ЗНО допоможе абітурієнтам краще підготуватися до основної сесії ЗНО, що запланована на літо, – вважає співкоординатор інноваційного освітнього центру Володимир Володін. Проходити пробне ЗНО можуть не лише одинадцятикласники, а й учні інших класів. “Навіть зараз, коли весь медіапростір охоплений інформацією про COVID-19, українці розуміють важливість освіти та майбутнього їхніх дітей. Через карантин підготовка до вступу для багатьох абітурієнтів ускладнилася: закрилися курси підготовки, оплачене Пробне ЗНО переноситься на невизначений термін, готуватися самостійно вдома складно. Ми не змогли залишатися осторонь цієї проблеми. Тому ми вирішили надати можливість пройти наше пробне ЗНО онлайн усім старшокласникам. Ініціатива повністю соціальна”.

Додамо, наразі МОН розробляє стратегії завершення навчального року. Ймовірно, що основна сесія ЗНО відбудеться у липні.

Софія Романська