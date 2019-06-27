Завдяки принциповій позиції органів прокуратури області Тернопільським апеляційним судом, за результатами розгляду апеляційної скарги прокурора, скасовано рішення суду першої інстанції щодо звільнення від покарання через хворобу засудженого за умисне вбивство з корисливих мотивів.

Відповідне клопотання начальника державної установи «Копичинська виправна колонія (№ 112)» про звільнення від покарання за хворобою засудженого за вчинення особливо тяжкого злочину було задоволено судом першої інстанції.

Прокурорами з’ясовано, що службовими особами лікарсько-консультативної комісії всупереч вимог законодавства, без попереднього лікування та виїзду до хворого, без проведення належного, повного, кваліфікованого медичного обстеження засудженого, складено безпідставний висновок про наявність у нього захворювання, що стало підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засудженого від подальшого відбування покарання. Тому прокуратура оскаржила судове рішення, а апеляційний суд підтримав позицію прокуратури щодо його незаконності.

Відтак, керівництву колонії відмовлено в застосуванні до засудженого звільнення від покарання за хворобою, враховуючи його стан здоров’я та заключний діагноз.

Законність застосування до засуджених пільг перебуває на особливому контролі керівництва прокуратури області, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.