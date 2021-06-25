Про бійку та сварки у будинку, що в селі на Бережанщині, на лінію “102” повідомила тернополянка. Жінка заявила, що її брат б’є їхнього спільного знайомого.

Лікарі, які приїхали на місце події, констатували смерть 42-річного потерпілого. Зловмисника на місці злочину не було.

За словами начальника відділу поліції №1 (м.Бережани) Артема Колодія, троє тернополян, серед яких – брат із сестрою та їхній знайомий, приїхали у родинний будинок, аби відпочити. Там вони розпивали спиртні напої. Під час розмови “розгорілася” суперечка, яку чоловіки почали вирішували силою. Жінка намагалася припинити конфлікт, але їй це не вдалося. Поки вона викликала поліцію, її брат вбив свого товариша.

“Підозрюваний бив однокласника усім, що потрапляло під руки, навіть сокирою. Після того, як потерпілий перестав подавати ознаки життя, зловмисник втік”, – розповів Артем Колодій.

На місці злочину працювали оперативники Бережанського райвідділу поліції, слідчі головного управління, кінологи. Службовий собака за будинком у двометрових заростях виявив знаряддя вбивства. Проведеними слідчо-оперативними заходами правоохоронці за кілька годин встановили місцеперебування і самого підозрюваного.

Чоловіка затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують статтю 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.