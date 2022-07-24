Був вибух: в сусідній з Тернопільщиною області збили три російські ракети

Три російські ракети, які українські сили Протиповітряної оборони збили вранці над Хмельниччиною, впали за межами населених пунктів, загоряння, що виникли, ліквідовано, людських жертв немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

“Над територією Хмельницької області вранці, близько 9 години, сили ППО збили три ракети. Уламки впали в полі Кам’янець-Подільського району. Загорання полів ліквідовано”, – зазначив Гамалій.

Він також повідомив, що падіння ще однієї ракети сталося в лісовому масиві, спричинивши вибух та задимлення в районі одного з сіл Хмельницького району.

“Жертв немає”, – наголосив голова ОВА.