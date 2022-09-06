Трагічна звістка знову надійшла з фронту на Тернопільщину. У боях біля Бахмута загинув мешканець Великих Гаїв Ігор Боцій.

Про важку втрату у Фейсбуці повідомив голова громади Олег Кохман.

“Третього вересня біля Бахмуту загинув житель с. Великі Гаї, боєць другого окремого батальйону Добровольчого українського корпусу “Правий сектор” Ігор Семенович БОЦІЙ (09.04.1965 р.н.).

Всією громадою ми співчуваємо рідним та близьким загиблого!”.

Про загибель бійця написали і на сторінці другого батальйону ДУК ПС.

“Друг Девольт, Боцій Ігор Семенович. Завжди врівноважений, спокійний і ефективний. Один із тих, хто влився в оборону країни ще в 2014 і в 2022 був в першому ешелоні добровольців. Змушені повідомити, що друг Девольт, виконуючи поставлені задачі, загинув в бою з російськими окупантами. Небагатослівний в житті, друг Девольт навряд чи хотів би, щоб ми впадали зараз в зайві сентименти, хоча втрата для нашого підрозділу дуже вагома і болюча. Висловлюємо співчуття дружині і близьким Ігора, з обіцянкою довести боротьбу до нашої перемоги. Полеглому герою – тричі СЛАВА!”, – написали бойові побратими.

Прощання з Героєм відбудеться завтра, 7 вересня. Вранці, близько 7-ї години, тіло бійця привезуть у Тернопіль. О 12-й у Домі печалі розпочнеться панахида, а відтак пройде чин похорону. Поховають Захисника на Микулинецькому кладовищі.

Вічна пам’ять Герою!