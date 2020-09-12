Володимир Батуленко – так звали чоловіка, який загинув у ДТП, коли їхав на моноколесі. Про його загибель у фейсбуці написала дружина Тетяна.

Друзі та знайомі десятками пишуть співчуття родині, передає Галас.

“Співчуваю!! Знав Вовку! Був хорошою людиною!!! Дуже прикро, що так сталося ! НЕХАЙ З БОГОМ СПОЧИВАЄ!”, – пише Volodymyr Maksymchak.

“Він дійсно був добрим чоловіком.Нехай з Богом спочиває. Прийміть щирі співчуття”, – залишила коментар Oksana Galaniuk.

“Володя, ти був неймовірною Людиною!!!Життерадісним, прямим, цілеспрямованним, трудолюбивим, хорошим батьком, люблячим чоловіком, добрим сином, вірним другом. Ти просто жив і цінував кожну мить. Ти реально був крутим!!!!”, – написала на сторінці чоловіка Іванна Іванюк.