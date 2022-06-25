Був командиром відділення безпілотників: від важкого поранення помер ще один захисник з Тернопільщини

І знову сумна звістка надійшла на Тернопільщину.

У боях на сході загинув командир відділення безпілотних авіаційних комплексів, молодший сержант Віктор Росінчук.

Про це повідомили у Чортківському центрі комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців.

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“Страшна війна не оминула і родину Росінчуків. Вірний військовій присязі, в бою за нашу Батьківщину, в результаті обстрілу під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника, отримав важке поранення, внаслідок якого помер 23 червня 2022 року командир відділення безпілотних авіаційних комплексів однієї із бойових бригад ЗСУ молодший сержант РОСІНЧУК Віктор Богданович, 1982 р.н. із села Нивра Скала-Подільської громади.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя за Україну.

Щиро співчуваємо рідним і близьким.

Слава Героям!

Герої не вмирають!”