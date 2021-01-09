Було лише 43 роки: на Тернопільщині помер священник

8 січня помер заштатний клірик Тернопільської єпархії Православної Церкви України, протоієрей Григорій Гінка. Він ніс пастирське служіння в Збаразькому районі.

Про це Тернопільська єпархія ПЦУ повідомила на своїй сторінці в фейсбуці, передає Терен.

Отець Григорій народився 1977 року у селі Грицівці Збаразького району. Навчався в Тернополі в 26-й школі. Духовну освіту здобув у Тернопільській духовній семінарії.

У квітні 1996 року він став дияконом, 14 січня 1997-го – священником, 2000-го його піднесли до сану протоієрея.

Духовенство та вірні Тернопільської єпархії висловлюють щирі співчуття родині спочилого.