Булінг у школі: в Тернопільській області учень знущався над вчителькою. ВІДЕО

У Тернопільській області учень восьмого класу

Про це розповіли у ТСН.Ранок 17 листопада.

Ювенальна поліція розслідує скаргу директора школи у селі Борщівка про зухвалу поведінку школяра на уроках української мови. Учень неоднарозово їх зривав і лихословив до учительки. Підліток не реагував на будь-які зауваження педагогині, цькував її та ображав.

Нині у школі про булінг воліють мовчати. Від будь-яких коментарів відмовився директор навчального закладу і сама вчителька. Натомість правоохоронці кажуть, що на матір хлопця склали протокол.

“Учень проявляв до вчительки так би мовити “небайдужість”. Зокрема, використовував нецензурні слова і психологічно чинив тиск, зривав уроки. Працівниками поліції були прийняті міри, складений протокол на матір даного правопорушника”, – розповів керівник відділу ювенальної превенції ГУ Нацполіції у Тернопільській області Петро Тихий.

Відомо, що батько учня перебуває за кордоном, а мама, за словами директора школи, у день знімання не перебувала у селі. Якщо провину восьмикласника доведуть, то його візьмуть на профілактичний облік, кажуть у поліції. Крім того, батьки змушені будуть заплатити штраф у розмірі 1700 гривень.