Чортківською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника голови однієї із об’єднаних територіальних громад району, що вимагав й отримав понад 105 тис грн неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Розслідуванням встановлено, що заступник голови ОТГ впродовж березня-травня 2021 року вимагав у жителя району неправомірну вигоду в розмірі понад 105 тис грн за сприяння у перемозі на земельному аукціоні та безперешкодному підписанні договору оренди земельної ділянки площею 0,20 га комерційного призначення терміном на 49 років.

Під час одержання неправомірної вигоди ум. Борщів посадовця затримали правооохоронці.

Злочин викрито спільно зі слідчими СВ Чортківського РВП та СУ ГУНП в Тернопільській області, за оперативного супроводу працівників управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.