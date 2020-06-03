Прокуратурою Тернопільської області скеровано до Бучацького районного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо тимчасово виконуючої обов’язки голови сільської ради за ч. 3 ст. 368 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

За версією слідства, у лютому 2020 року чиновниця одержала неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США від місцевого жителя за прийняття та видачу рішення сесії про надання дозволу на розроблення детального плану під забудову на земельній ділянці у розмірі 2 га. Гроші зловмисниця вимагала за рішення, прийняте неправомочною сесію сільської ради, через відсутність необхідної кількості депутатів, яке, пізніше, вона особисто виготовила, підписала, завірила печаткою і видала громадянину.

Досудове розслідування завершене.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.