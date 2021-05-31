Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника сектору реагування патрульної поліції одного з відділень поліції обвинуваченого у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, вчинене особою, яка має право доступу до неї (ч. 1 ст. 362 КК України).

Розслідуванням встановлено, що правоохоронець у 2019 році умисно вніс до інформаційної підсистеми «Адміністративна практика» телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» відомості про закриття судом справ про адміністративне правопорушення у зв’язку відсутності події і складу правопорушення. Насправді такі судові рішення у адміністративних справах за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) не виносились. Дві особи, стосовно яких складено адміністративні протоколи про керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, уникнули покарання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові.

Нагадаємо, у цьому році до суду вже скеровано 2 справи щодо поліцейських, через дії яких порушники ПДР уникали покарання за водіння у нетверезому стані.