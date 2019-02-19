Будете горіти: мешканцям Тернопільщини погрожують через перехід до Української церкви. ВІДЕО

19/02/2019 0
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У Селі Дунаїв Кременецького району парафіяни православної української церкви і прихильники московського патріарху не могли поділити церкву.

Аби завадити переходу до української церкви, селянам підкидають записки із погрозами, повідомляє TV-4.

17 лютого парафіяни відмовилися пускати у храм промосковського священника. Конфлікт зняв на відео активіст Петро Жовтовський.

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