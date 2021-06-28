Буде комфортно: на Тернопільщині передбачають прохолодний тиждень

Комфортні погодні умови обіцяють синоптики цього тижня на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, денні температурні показники коливатимуться від 20 до 25 градусів тепла. Подекуди можливі невеликі дощі.

Західний регіон охопить похмура погода. Прохолоди додаватимуть пориви вітру. За прогнозами Укргідрометеоцентру, мінлива хмарність протримається майже до кінця тижня.

“Західний регіон відчуватиме вплив атмосферних фронтів. Відтак температурні показники зберігатимуться на комфортному рівні. Вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 25 градусів тепла, вночі температура повітря опускатиметься до 14 градусів тепла. Спостерігатиметься мінлива хмарність з проясненнями. Ймовірність дощів залишатиметься невисокою. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, місцями можливі пориви вітру”.

За попередніми прогнозами синоптиків, у середу спека повернеться. Однак вона тривалою не буде. Зниженню високих температурних показників сприятимуть дощі та грози, які пройдуть у регіоні в другій половині тижня.