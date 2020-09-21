Уже більше тижня в Тернополі на перехресті вулиць Р. Купчинського та Корольова функціонує тимчасова кільцева транспортна розв’язка.

Зміни в організацію дорожнього руху на даному перетині вулиць були внесені через недотримання водіями правил дорожнього руху та ігноруванням дорожніх знаків, що призводило до ДТП.

Тож відтепер на даному круговому перехресті перевага в русі надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу.

«Якщо така кільцева транспорта розв’язка буде зручною та безпечною для тернополян, то тут влаштують постійний круговий рух транспорту», – пояснив міський голова Сергій Надал.

Прохання до водіїв бути уважними та звертати увагу на нові встановлені дорожні знаки.