Слідчі Тернопільського відділу поліції скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.

За заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим повторно перед судом постав 41-річний житель Тернопільського району, повідомляють у поліції.

У ході досудового розслідування було встановлено, зловмисник переконав потерпілих у тому, що шукає водіїв для здійснення перевезень вантажу з України у Німеччину. Проте, аби офіційно працевлаштуватися, потрібно було отримати робочу візу та виготовити деякі інші документи. Всі організаційні питання чоловік брався вирішувати сам, беручи за послуги по 400 євро.

Передавши майбутньому роботодавцю копії своїх закордонних паспортів, ідентифікаційних кодів та водійських посвідчень й оплативши по 400 євро, тернополяни стали чекати, що їм з дня на день зателефонують і покличуть на роботу. Проте марно. Зловмисник зник і на телефонні дзвінки перестав відповідати. Потерпілі звернулися за допомогою до поліції.

Особу шахрая оперативники встановили. Щодо нього було розпочато кримінальне провадження за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим повторно, адже 41-річний житель Тернопільського району раніше вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин. Яке покарання за скоєне понесе зловмисник – вирішить суд.