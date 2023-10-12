Боєць 105 окремої бригади тероборони ЗСУ Юрій Трохименко, який втратив на війні обидві руки, готується до протезування у США.

Про це Суспільному розповіла президентка фонду “Revived Soldiers Ukraine” Ірина Ващук-Дісіпіо. За сприяння благодійного фонду розпочали протезування обох рук у Філадельфії.

“Юра родом з Коростеня, втратив обидві руки після пораненення і задовго накладенних турнікетів, коли кров перестала поступати до рук. Помилка медиків — трагедія воїна на все життя. Не знаю, чи радіти тому, що динаміка хороша і Юра хороший кандидат на біонічні протези рук. В Юри ще розбита щелепа після вибуху міни і немає нижніх зубів, починаємо ще відновлювати Юрі щелепу”, — каже Ірина Ващук-Дісіпіо.

Молодший сержант, командир відділення 83 окремого батальйону тероборони на позивний “Жмеринка” на війні втратив обидві руки. До повномасштабного вторгнення працював інженером електромереж у Збаражі на Тернопільщині. Захисник родом із Житомирщини. Чоловік після початку повномасштабної війни до військкомату пішов через два дні. Військовий розповів Суспільному, як отримав поранення.

“У бою я й отримав поранення від міни. Прилетіла міна, розірвалася, уламками посікло мені обличчя, руки. Прибіг медик, наклав мені турнікети, вколов знеболююче. Я його прошу: візьми мене за бронежилет, зведи мене і я добіжу до опорного пункту. Погодився. Я біг, по дорозі злетіла каска. І мене вже тоді хлопці прийняли. Я прийшов до тями вже в Харкові в реанімації. Після четвертої години я зрозумів, що в мене рук не буде через те, що некроз. І це точно буде, що дві руки ампутують”.

“У мене є чіткий план і я рухаюся згідно з цим планом. Перше, зробити протези механічні, далі — біонічні за кордоном. Є велика ціль — захистити державу свою, захистити родини, сім’ї. А інша ціль — боротися, щоб далі увійти в соціум. Щоб далі можна було працювати, жити, приносити користь, усміхатись”, — каже чоловік.

За словами Ірини Ващук-Дісіпіо, благодійний фонд “Revived Soldiers Ukraibe” вісім років допомагає важкопораненим українським військовим у США.