Близько половини населення Тернопільщини вже має імунітет до коронавірусу

46% жителів краю мають імунітет до COVID-19.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. 20% населення області вакцинувалися від коронавірусу, аналогічна кількість жителів краю перехворіли на COVID-19.

Інфікованих коронавірусом приймають у семи лікарнях області. Там розгорнуто 725 ліжок, більше половини з них заповнено.

“Необхідного рівня колективного імунітету жителі нашої області не мають. Пандемія проходить хвилеподібно, ми прогнозували підйом захворюваності на початок вересня. Зараз простежується ускладнення епідемічної ситуації. За прогнозами, а також минулорічним досвідом, високий рівень захворюваності буде триматися до 7-8 тижнів. Враховуючи теперішні тенденції та прогнози, то рівень захворюваності може далі підвищуватися. Занепокоєння викликає, зокрема, збільшення кількості важких та летальних випадків. Тому ми вкотре просимо жителів краю вакцинуватися”, – зазначила Оксана Чайчук.

Додамо, загалом від коронавірусу на Тернопільщині імунізували понад 245 тис. жителів краю. Учора провели понад дві тисячі щеплень.