Данські благодійники передали гуманітарну допомогу постраждалим від пандемії COVID-19 тернополянам. У пакунках – продукти, гігієнічні засоби, інші речі першої необхідності. Їх отримали багатодітні сім’ї, одинокі годувальники, люди похилого віку.

Благодійники з Данії допомагають тернополянам не вперше, – кажуть у Тернопільській міській організації Товариства Червоного Хреста. Завдяки співпраці з данськими меценатами, сотні постраждалих від пандемії коронавірусу та малозабезпечених жителів обласного центру отримали допомогу.

«50 гігієнічних наборів, 80 наборів психо-соціальної підтримки для дітей та 20 наборів психо-соціальної підтримки для людей похилого віку отримали багатодітні сім’ї, одинокі годувальники з дітьми, сім’ї людей похилого віку завдяки дії Проекту «Підтримка ТЧХУ у рамках підготовки та реагування на COVID-19» «Support to URCS COVID-19 Preparedness and Response». Щиро дякуємо за допомогу Данському Червоному Хресту. А також велика подяка за співпрацю Тернопільському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».

Додамо, під час пандемії коронавірусу на Тернопільщині втратили роботу майже 80 тисяч жителів краю. Чимало родин залишилися без жодних доходів.