Благодійники допомагають відновлювати гуманітарний склад у Тернополі, який постраждав від ракетного обстрілу.

Про це розповів керівник благодійного фонду «Світло Реформації» Іван Гонтар. За його словами, меценати відправили вантажівку з гуманітарною допомогою, а також місцеві підприємці запропонували тимчасове нове приміщення.

Іван Гонтар зазначив, що попри знищення складу із гуманітарною допомогою, благодійний фонд «Світло Реформації» продовжить допомагати переселенцям та українським воїнам.

«Пройшло менше тижня від російського обстрілу нашого складу і ми отримали першу вантажівку з гуманітарною допомогою. Дякуємо друзям, партнерам і команді, які одразу ж відгукнувся на нашу нужду. І у найкоротші терміни відправили допомогу. А також хочемо висловити щирі слова подяки Тетяні Чубак, за надання складського простору для зберігання гуманітарної допомоги. Величезна подяка кожному, хто не залишився байдужим. Підтримка, яку ми відчуваємо за цей період надихає і надає силу перейти через будь-які перешкоди. Та продовжувати виконувати нашу гуманітарну місію ще з більшою силою та ефективністю».

Нагадаємо, 13 травня росіяни обстріляли гуманітарний склад у Тернополі. Внаслідок обстрілу там сталася пожежа на площі 1000 квадратних метрів.