Бійці білоруського полку долучилися до організації дитячого табору на Тернопільщині. ФОТО

Полк імені Кастуся Калиновського взяв участь в організації дитячого табору у Тернопільській області.

Бійці впевнені, що незабаром і білоруські діти з гордістю вивчатимуть справжню історію країни. Про це повідомляє Хартыя’97 з посиланням на прес-службу полку Каліновського.

Воїн батальйону “Литвин” Ольгерд взяв участь в організації дитячого табору на Тернопільщині разом із українським товаришем Віталієм Онищуком та його громадською організацією “Захист прав молоді”.

Ольгерд під час відпустки популяризував білоруську тему серед української молоді. Хлопці підписали прапор полку Калиновського та побажали перемоги над спільним ворогом.

“Ми віримо, що незабаром і білоруські діти з гордістю вивчатимуть справжню білоруську історію та білоруських героїв, без так званого російського сліду. Поки ще є така молодь — Живе Білорусь!”, – наголосили у полку.