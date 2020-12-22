Бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2021 рік становитиме майже 2,5 мільярди гривень. Це на 142 мільйони гривень менше, ніж бюджет 2020 року. Зменшення доходів пов’язано з тим, що у проекті бюджету не були враховані акциз на пальне та кошти від пайової участі, оскільки на момент формування головного фінансового документу невідомо було надходитимуть ці платежі до міського бюджету чи ні.

Про це розповіла заступник міського голови Вікторія Остапчук під час затвердження бюджету громади на нещодавній сесії міськради. Вона також інформувала депутатів про те на що будуть витрачені бюджетні кошти.

– Видатки бюджету громади на 2021 рік плануються у загальній сумі 2 мільярди 723,3 мільйона, – зазначила Вікторія Остапчук. – В тому числі по загальному фонду на суму 2 мільярди 15 мільйонів 300 тисяч і по спеціальному – 708 мільйонів гривень. Основні акценти при формуванні бюджету ми робили на соціально-захищені статті: на зарплату та енергоносії. Планування відбувалося з врахуванням основних показників, таких як: мінімальна зарплата, яка з 1 січня становитиме 6 тисяч гривень та з 1 грудня 2021 року – 6,5 тисяч гривень, ріст тарифного розряду на 28,35%, індексу споживчих цін на енергоносії – 108,47% та індексу інфляції – 107,3%. При формуванні бюджету потреба на зарплату та енергоносії, які фінансуються з міського бюджету, забезпечені на 100%. Чого не можна сказати про забезпеченість коштами на виплату зарплати педагогічним працівникам, які утримуються за рахунок освітньої субвенції. На освітню субвенцію, яка зараз передбачена у сумі 507,9 мільйонів і становить 97,4% від потреби, додатково ще треба 13,3 мільйона гривень. В цілому на виплату зарплати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери заплановано 1 мільярд 344,3 мільйона, в тому числі за рахунок бюджету громади 837,3 мільйона та державного і обласного бюджетів у сумі 507,9 мільйона. Витрати на енергоносії заплановані у сумі 117,7 мільйона. У бюджеті також передбачені, вже вп’яте, кошти на реалізацію Громадського бюджету та вперше – Шкільного бюджет у сумі 16,2 мільйона гривень. Із них на реалізацію 7 великих проектів закладено 9,9 мільйона, 16 малих – 4,7 мільйона та Шкільного бюджету на суму 1,6 мільйона.

На утримання галузі освіти у бюджеті ТМТГ передбачено 1 мільярд 264,5 мільйона, що становить 46,5% від усіх видатків бюджету. Із них 756,6 мільйона – кошти бюджету та 507,9 мільйонів гривень – субвенція з держбюджету. На утримання закладів охорони здоров’я планують направити 84,3 мільйона, з яких за рахунок бюджету громади – 78,9 мільйона та за рахунок субвенцій – 5,4 мільйона. На реалізацію програми «Здоров’я громади» заплановано 29,8 мільйона. У ній передбачені витрати на безоплатні рецепти, на зубопротезування та медикаменти учасникам АТО та реабілітованим, а також надання медичної допомоги хворим на Ковід. Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення передбачені у сумі 103,9 мільйона. Тільки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій населення необхідно 56,5 мільйона. На реалізацію програми «Турбота» закладено 16,6 мільйона. У цю суму входять: одноразова грошова допомога малозабезпеченим громадянам і адресна допомога особам з інвалідністю, допомога громадянам, які йдуть на контрактну службу, допомога членам сімей загиблих в АТО, компенсація за земельні ділянки воїнам АТО, відшкодування коштів за надані житлово-комунальні послуги воїнам ОУН-УПА та реабілітованим.

На утримання галузі житлово-комунального господарства передбачено 666,5 мільйона гривень, що становить 24,6% від усіх видатків. Із них кошти міського бюджету становлять 411,1 мільйона та кошти місцевих запозичень – 255,5 мільйонів. На діяльність, пов’язану з експлуатацією та технічним обслуговуванням житлового фонду передбачено 57,9 мільйона, на благоустрій – 229,3 мільйона. На заходи з енергозбереження витратять 306,2 мільйона. В тому числі з бюджету громади на умовах співфінансування – 50,8 мільйона та за рахунок залучення міжнародних кредитів – 255,4 мільйона. З них на проект «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти» передбачено 246,7 мільйона. Видатки на утримання установ культури становитимуть 81,5 мільйона, на утримання закладів фізичної культури і спорту – 83 мільйони. На розвиток інфраструктури у селах громади передбачено 4,8 мільйона.

Під час обговорення проекту рішення міський голова Сергій Надал зауважив, що бюджет громади переглянуть та відкоригують ще в лютому наступного року. Запитань та зауважень до документу у депутатів не було. «За» прийняття бюджету проголосувало 37 із 40 присутніх на сесії депутатів.