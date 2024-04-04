На Тернопільщині продовжує діяльність робоча група з “Підзвітності та прозорості”.

В період з 25 по 29 березня виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад було оголошено 517 закупівель без використання електронних систем, а також оголошено 16 відкритих торгів. З 1 по 5 квітня планується проведення 224 закупівель та 5 відкритих торгів. Від початку року правоохоронними органами області порушено понад 70 справ, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів. Наразі до суду скеровано 19 обвинувальних актів про злочини вказаної категорії.

Зокрема, нещодавно повідомлено про підозру колишньому директору товариства-підрядника, звинуваченого у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, видачі службовою особою свідомо неправдивого офіційного документа. В ході досудового розслідування встановлено, що під час виконання робіт щодо будівництва Палацу спорту за адресою проспект Злуки, З-а в м. Тернополі відповідно до договору між одним з тернопільських комунальних підприємств та київським товариством, його директор заволодів бюджетними коштами, внісши неправдиві відомості у документи. Посадовець підписав акти виконаних робіт за грудень 2021 року, вказавши у них роботи та придбання матеріалів, які не передбачені проєктною документацією й привласнив аванс для виконання робіт на об’єкті в сумі понад 24 млн грн.

Також повідомлено про підозру керівнику одного з місцевих підприємств, яке займалось виконанням робіт з поточного ремонту дороги у місті Заліщики за договором підряду. В результаті виконання договору не було забезпечене належне виконання роботи, яке відповідало б встановленим державним будівельним нормам. Сума збитків склала 1,2 млн грн.