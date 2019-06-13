Троє невідомих у масках та кепках, одягнуті в чорний одяг, проникли до помешкання підприємця з Тернопільського району.

Як повідомляють у поліції, розбій трапився вночі, коли родина уже спала. На момент злочину в будинку перебувало четверо дорослих людей та двоє маленьких діток. Власників оселі допитували, аби ті зізналися, де гроші та цінні речі. Дітей та бабусю, 1936 року народження, вони не зачіпали. Після того, як нападники отримали бажане, вони залишили житло. Звільнитися від клейкої стрічки вдалося матері дітей і саме вона викликала поліцію.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група, керівники головного управління нацполіції області. Потерпілих госпіталізували до лікарні з забоями, струсом, закритою черепно- мозковою травмою та рваними ранами обличчя. За попередньою інформацією, зловмисники зайшли до будинку, підібравши ключ до вхідних дверей.

Даний факт працівники поліції внесли в ЄРДР відповідно до статті 187 частина 3 ККУ. Правоохоронці роблять усе можливе, аби встановити особи зловмисників та звертаються до людей, які може щось бачили чи чули, повідомляти на лінію «102».

Розслідування у справі перебуває на контролі керівника Нацполіції України.