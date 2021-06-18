Як витягувати з води людей і надавати першу медичну допомогу, вчили плавців-рятувальників на Тернопільському ставі. Під час заняття фахівці ДСНС вдосконалювали професійні навички.

Дальній пляж та «Циганка» – єдині сертифіковані пляжі в області. Лише тут працює рятувально-водолазна служба. Втім, на порятунок людини з води рятівники мають лише кілька хвилин.

«Вода дуже швидко забирає життя людей. Бажано, щоб люди відпочивали у спеціально відведених місцях. У Тернополі – це Дальній пляж і пляж «Циганка». Вони вже приведені до норм діючого законодавства. Але водойм в області дуже багато, і тут є небезпека. Під час відпочинку на воді важливо дотримуватися правил. Не можна відпускати самих дітей. Заборонено вживати алкоголь біля води. Не відпочивайте у незнайомих місцях. Купатися можна в безвітряну, теплу погоду. Різкий перепад температур сприяє тому, що людину можуть схопити судоми», – каже речниця ДСНС області Ірина Крупа.

Лише цього року на водоймах області загинуло 9 людей. Серед них – двоє шістнадцятирічних хлопців, які втопилися у Дністрі. А торік вода забрала життя трьох десятків мешканців області.