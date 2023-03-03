Знову трагічна звістка надійшла на Тернопільщину.

На сході України загинув мешканець Вишнівецької громади Тонкошкур Олександр Олександрович, 1988 року народження.

Про важку втрату повідомили на сторінці громади.

“У нашу громаду Олександр прибув у серпні минулого року, як внутрішньо переміщена особа. Разом з дружиною Олександрою поселився й проживав у с. Коханівка.

Надзвичайно щира й позитивна сім’я, яка стала близькою для усіх, хто їх знав у громаді.

Олександр народився у м. Костянтинівка Донецької області, загинув теж у Донецькій області, під Бахмутом, захищаючи свою малу батьківщину і цілу Україну.

Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та усім, хто знав Олександра.

Вічна пам’ять та слава Герою!”.

Про зустріч тіла нашого Захисника та чин поховання буде повідомлено додатково.