Озернянська громада провела в останній путь Героя України.

Про це повідомив секретар сільської ради Назар Романів.

“Любов до рідної землі. Любов до батьків, коханої, дітей і родини. Роман Леськів в ім’я любові до України і, захищаючи всіх нас, віддав найцінніше – своє життя.

Він загинув, виконуючи бойове завдання. Вивозив поранених, рятував побратимів з-під ворожого обстрілу в бою біля Попасної в ніч на 12-те квітня.

Йому було лише 30 років. А з 22-ох пішов добровольцем у військо. І до останнього подиху не втрачав мужності у боротьбі проти окупанта, у боротьбі за свободу України.

Сьогодні більше тисячі людей віддали йому шану за відважність. Озерна схилилась на коліна. Він тепер серед небесного воїнства.

Роман Леськів житиме у нашій пам’яті, у наших серцях. Ім’я Героя золотими буквами вирізьблено в історії нашої держави. Ми не забудемо подвиги і лицарську відвагу.

Низький уклін його батькам, дружині, всім рідним. Вони – родина великого Українця.

Вічна пам’ять! Царство небесне! Герої не вмирають!”.