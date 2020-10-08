Результати IV хвилі опитування Соціологічної групи Рейтинг (4-7 жовтня) зафіксували зростання обізнаності громадян щодо місцевих виборів.

58% опитаних знають, що вибори відбудуться 25 жовтня, ще 14% відповіли, що вони пройдуть цього місяця, 2% назвали інший місяць і число. Водночас, 26% взагалі не знають, або ж вагались із відповіддю. У середині вересня лише третина знали точну дату місцевих виборів.

20% зазначили, що знають за якою системою пройдуть місцеві вибори (у вересні таких було 13%). 26% визнали свою часткову обізнаність стосовно цього питання. Водночас, більше половини (55%) нічого по це невідомо.

За останні чотири роки зросла переконаність у важливості власного голосу на виборах. Так, у 2016-17 рр. близько половини опитаних говорили, що їхній голос нічого не вирішує. Цього року таких – третина. Більше половини переконані у зворотному. Найбільше останніх серед мешканців Києва, Галичини, молодших опитаних та тих, хто заявив про свою обов’язкову участь у виборах.

Для третини опитаних на місцевих виборах важливіше, в першу чергу, хто стане міським/сільським головою – майже втричі менше (13%) – які партії пройдуть до місцевих рад. Поряд з цим 35% зазначили що їм однаково важливо, хто буде головою і які політичні сили прийдуть до влади.

81% опитаних зазначили, що обираючи, за кого голосувати на місцевих виборах, вони приймають рішення самостійно. Поряд з цим, 15% – частіше радяться із близькими, родичами. Найбільше останніх серед наймолодших і одночасно серед найстарших опитаних, мешканців сіл, жінок та на Західній Україні.

37% заявили, що часто слідкують за місцевою політикою та рішеннями місцевої влади, 31% – роблять це інколи, 20% – рідко, 8% – взагалі не цікавляться цими питаннями.

27% обговорюють питання місцевих виборів з членами родини, близькими, чи колегами. 32% роблять це інколи, 23% – рідко, 14% – взагалі про це не говорять. Більше тих, хто обговорює місцеві вибори зі своїми близькими, серед старших респондентів.

Про свою участь у місцевих виборах заявили 58% опитаних. 21% вагаються (50/50), ще 8% – можливо візьмуть участь, 13% – малоймовірно. У разі загострення ситуації з коронавірусом готовність взяти участь у виборах підтвердили 46%, 23% вагаються (50/50), 9% – можливо прийдуть на дільниці, 21% – малоймовірно. За останній тиждень тенденції стосовно декларованої явки практично не змінилися.

Відповідно до інформації територіальних виборчих комісій, в IV хвилі опитування були внесені корективи до списків партій, які висунули своїх кандидатів до обласних рад. Сукупно в рейтинг потрапило 77 різних партій, з яких переважна більшість – місцеві партії, що балотуються в одну, або кілька обласних рад.

За результатами агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах станом на 7 жовтня умовний 5% бар’єр долають п’ять партій: «Слуга народу» 17,2% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, «Опозиційна платформа – За життя» – 12,6%, «Європейська солідарність» – 11,7%, «Батьківщина» – 7,5% та «За майбутнє» – 7,2%. Практично всі ці партії за останній тиждень покращили свій результат.

Партію «Наш край» підтримують 4,0%. Радикальну партію Олега Ляшка – 3,9%, УДАР Віталія Кличка – 3,0%, партію Шарія – 2,6%, ВО «Свобода» – 2,4%, партії «Голос», «Перемога Пальчевського», «Сила і честь» – по 1,6%, партію «Пропозиція» – близько 1%. Сумарний рейтинг інших партій (переважно місцевих), які беруть участь у місцевих виборах та були включені у список для дослідження, – 22,2%.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%. Терміни проведення: 4-7 жовтня 2020 р.