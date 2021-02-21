Найперше – скромне вітання собі, найріднішому: у вчорашній розповіді про “бронзовий” успіх нашої жіночої естафетної команди висловив припущення, що він буде єдиним для збірної України на ЧС в Словенії.

Могли спростувати це моє пророцтво вчора наші хлопці в естафеті, але – не склалося. А сьогодні під час жіночого мас-старту якийсь час навіть здавалося, що не залишить каменя на камені на моєму передбаченні Олена Підгрушна, яка разом з Дарією Блашко представляли нашу команду в останній гонці чемпіонату. Десь в її середині тернополянка, відстрілявшись без промахів з положення лежачи, могла, здавалося, претендувати на медаль. Та, на жаль, два дні поспіль біатлонна Фортуна вирішила Олені не посміхатися – припустившись двох промахів на двох наступних вогневих рубежах і змушена долати два штрафних кола, капітан жіночої збірної і її ветеран фінішувала на 12-ому місці. Скажемо так, достойний виступ досвідченої спортсменки, зусиллями якої українська команда здобула єдину нагороду на чемпіонаті. “Олена на 100% підтвердила, що на цьому чемпіонаті світу вона в топ-пелотоні жіночого світового біатлону. Потрібно подякувати їй за ту кількість стартів, яку вона пробігла на цій трасі, на цій висоті”, – так оцінив виступ Підгрушної тренер збірної Юрай Санітра.

Що стосується Блашко, то оті штрафні кола їй, не виключено, снитимуться цієї ночі – їх Дарії довелося пробігти аж шість. в підсумку – передостаннє, 29-те місце. Чи не єдина втіха – на 30-ім опинилася бронзова призерка у спринтерській гонці білоруска Г.Сола.

У наших чоловіків у мас-старті, як і вчора в естафеті, справи склалися гірше, ніж у їхніх подруг по команді. Точніше буде сказати, у чоловіка, оскільки нашу країні представляв лише Артем Прима. Він, до речі, взяв участь у всіх гонках чемпіонату і, вочевидь, прагнув завершити його на максимально мажорній ноті. Але “чисто” відстрілятися Артему вдалося лише на першому рубежі, а далі він “нахапав” п’ять кіл штрафу, які, думається, біатлоністи долають з використанням “ідіоматичних висловів, що не піддаються перекладу”. В підсумку – 21 місце і відставання від переможця більш як на 2 хвилини. А ще, напевно, втома і відчуття, що у свої 33 роки зробив усе, що міг…