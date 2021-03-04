Елементарні речі, як виявилося, існують не лише в біатлоні, а й у журналістиці.

Одна з них: якщо фактор часу не має принципового значення, з надсиланням матеріалу варто зачекати – ану раптом стануться якісь зміни. Саме це й трапилося цього разу: одразу ж після відправленого мною “мінорного” матеріалу про дискваліфікацію нашої жіночої естафетної команди і марні зусилля її капітана Олени Підгрушної з’явилася інформація про те, що українці подали протест на рішення про дискваліфікацію, який, уявіть собі, був задоволений. Команді повернули четверте місце в фінішному протоколі. І, не виключено, подарували дівчатам букетики квітів – атрибутів квіткової церемонії, вельми доречних цієї ранньої весняної пори.

Таке втішне для нас рішення було прийняте в зв’язку з тим, що ще у відведеному для передачі естафети коридорі Меркушина торкнулася приклада зброї Джими, що також можна зараховувати як передачу естафети. Що ж, як мовиться, правда за нами. Але тепер, можливо, і дівчат, і вболівальників почне душити наша славнозвісна жаба: ех, якби не коло штрафу, зароблене Меркушиною, могли б сподіватися і на щось суттєвіше, ніж букетики квітів…