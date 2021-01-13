Українським шанувальникам біатлону в нинішньому, багато в чому не зовсім звичному (через зрозумілі причини) сезоні, ще не доводилося бачити наших хлопців і дівчат на п’єдесталі Кубку світу. Та що там – навіть на втішну квіткову церемонію, на яку потрапляєш, посівши 4-6 місця, жодному з них досі потрапити не вдалося. Навіть важкувато пригадати, коли ще був такий “неврожайний” сезон…

На цьому тлі й у світлі останньої події мимоволі згадаєш народне “На безриб’ї й рак риба”. Отим самим раком для зголоднілої за успіхами української збірної стало сьоме місце її капітана, тернополянина Дмитра Підручного в спринтерській гонці на шостому етапі КС, що проходить зараз у німецькому Оберхофі. Відставання від “бронзової” сходинки, як для швидкоплинної дистанції, видається великуватим (18 сек.), та й з отим самим “квітковим” шостим місцем різниця зовсім не фотофінішна, але 13-го числа, яке прийнято вважати нещасливим, Дмитро загалом вдало провів гонку, припустившись лише одного промаху на другому вогневому рубежі, зате дуже потужно пробігши останнє коло. Ота сама єдина похибка, можливо, й перекреслила надії на вище місце, оскільки, як видно з результатів нижче, перша трійка в плані промахів була “стерильною”. Все ж 7-е місце дало Дмитру можливість кваліфікуватися у перший мас-старт в 2021 р. Щодо інших наших біатлоністів, то підтримати свого лідера їм забракло снаги: Прима, Дудченко, Тищенко і Ткаленко посіли, відповідно, 48-е, 49-е, 78-е і 88-е місця.

Оберхоф, чоловічий спринт

1. Й. Бьо (Норвегія) – (0+0) 24:43,6

2. С.Легрейд (Норвегія) – (0+0) + 12,4

3. А.Пайфер (Німеччина) – (0+0) + 27,9

………..

7. Дмитро Підручний (Україна) – (0+1) +45,5