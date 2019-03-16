Каталог коштовних металів у скарбничці збірної України на чемпіонаті світу в шведському Естерсунді поповнився сьогодні бронзовою нагородою, здобутою нашими дівчатами в естафеті. І хоча оглядачі на деяких спортивних сайтах поквапилися написати, що “це просто фантастика!”, особисто у мене під час перегляду естафетної гонки не виникло враження чогось надзвичайно несподіваного і, тим більше, суперсенсаційного.

Так, на останніх метрах дистанції німкеня Дальмайєр щосили намагалася наздогнати Валю Семеренко, і в кінцевому підсумку перевага українок над “тевтонками” склала лише півсекунди, однак не варто забувати, що на всіх етапах наші дівчата виступили рівно й без прикрих зривів, продемонструвавши, до того ж, найшвидший темп стрільби серед усіх учасниць. Хороший заспів зробила Анастасія Меркушина, яка “чисто” закрила всі мішені й передала естафету Віті Семеренко другою. Віта на другому та Юлія Джима на третьому етапах, хоч і використали додаткові патрони, але щасливо зуміли уникнути штрафних кіл. Справжньою грою на нервах і випробуванням витримки спортсменок стала остання стрільба. Валентина Семеренко, використавши один додатковий патрон, пішла на дистанцію третьою і мала навіть деякі шанси поборотися за “срібло” зі шведкою Еберг, для якої останній вогневий рубіж став справжньою проблемою і міг навіть обернутися штрафним колом. Зробити цього не вдалося, однак перевагу над росіянкою Юрловою і впертою наче німецька мисливська гонча Дальмайєр (нехай пробачить симпатична Лаура це порівняння) втримати вдалося. “Золото” Дмитра Підручного, здобуте в персьюті, тепер почувається не так самотньо. Ну, а Тернопіль взагалі виграє нині блиском медалей майже всіх вартостей. Ще б Анастасії Меркушиній здобути завтра хоча б “срібло” в мас-старті… Втім, не будемо надто “зажерливими” – виступ наших біатлоністів і біатлоністок на головних змаганнях сезону й так уже перевершив усі сподівання.

Залишається лише сподіватися, що ніхто з нинішніх кандидатів у Президенти не “розродиться” пафосними вітаннями на адресу наших спортивних героїв, щоб додати декілька пунктів до свого рейтингу…

Жіноча естафета.

1. Норвегія (1+8) 1:12:00,1

2. Швеція (0+6) +24,3

3. Україна (0+5) + 35,1

4. Німеччина (1+14) + 35,6

5. Росія (0+12) + 43,6

6. Словаччина (0+9) + 53,1

Ігор Дуда