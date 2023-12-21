Без батька залишилися двоє синів: на фронті загинув воїн з Тернопільщини Сергій Бабенко

Ще одна болюча втрата для Тернопільщини та всієї України.

На фронті загинув мешканець Заводської громади Чортківського району Сергій Бабенко.

Трагічну звістку повідомили у Чортківській районній державній адміністрації.

На початку повномасштабного вторгнення Сергій привіз свою родину з Миколаєва, а сам пішов захищати Україну. Свій останній бій воїн прийняв 19 грудня на лінії зіткнення біля сіл Новопрокопівка та Роботине Запорізької області. Захиснику назавжди 47 років…

“Біль та ненависть до ворога переповнює серце кожного. Адже гине цвіт нації, люди, які могли б ще жити, творити та звеличувати свою державу.

Маємо щомиті памʼятати, якою ціною дається нам кожен крок до Перемоги”, – ідеться у зверненні військової адміністрації.

“Сергій був дуже доброзичливою, щирою і чесною людиною, прекрасним чоловіком, батьком двох синів, сином, зятем.

Нехай Господь допоможе пережити біль непоправної втрати!

Світлий спомин про мужнього захисника України назавжди залишиться в наших серцях.

Щиро співчуваємо родині та близьким загиблого.

Царство небесне нашому воїну. Вічна та світла пам’ять!”, – написали на сторінці Заводської територіальної громади.

Зустрінуть воїна завтра, 22 грудня, о 13-й годині в соборі Апостолів Петра і Павла у Чорткові. Панахида відбудеться у домі Смутку, що навпроти 5-ї школи, о 17-й годині.

У суботу, 23 грудня, Героя Сергія Бабенка проведуть на вічний спочинок.

Мешканців краю просять зустріти Героя і вшанувати його пам’ять…