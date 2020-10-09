Тернопільську спеціальну школу-інтернат не об’єднуватимуть із ліцеєм для дівчат «Знамення». Такого рішення дійшли в управлінні освіти і науки області. Оскільки близько сотні дітей з інвалідністю потребують спеціальних умов навчання.

Нагадаємо, наприкінці вересня вчителі школи-інтернату та батьки дітей влаштували масштабну акцію протесту через спробу реорганізувати їхній навчальний заклад. Таким чином представники влади намагалися вирішити проблему із приміщенням для ліцею «Знамення».

«У школі навчається 147 дітей, з них – 88 дітей з інвалідністю, тут навчаються діти із порушенням слуху, важкими порушеннями мовлення. Про ту реорганізацію ми нічого не знали, нас ніхто не попереджав. Не розумію, звідки вони взяли, що цей заклад треба реорганізувати», – каже директор Тернопільської спеціальної школи-інтернату Іван Смачило.

Голова обласної ради Віктор Овчарук пообіцяв протестувальникам переглянути рішення про реорганізацію школи-інтернату. Ситуацію досліджувала спеціально створена комісія. У цей період діти навчалися у звичному режимі.

«Окрім того, що я вчитель початкової школи, я ще дефектолог. І я розумію, що чекає таких дітей, якщо вони повернуться до звичайних шкіл. Тому ми змушені відстоювати статус спеціальної школи-інтернату, насамперед, щоб захистити дітей», – зазначає вчителька початкових класів Наталія Кухарук.

В облдержадміністрації повідомили, що управління освіти має напрацювання для депутатів обласної ради щодо покращення метеріально-технічної бази колегіуму для дівчат «Знамення», а школа для дітей з вадами слуху функціонуватиме у статусі окремої юридичної особи.

Софія Романська